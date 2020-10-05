В Белоруссии объявили вторую волну эпидемии коронавируса

Минздрав Белоруссии объявил вторую волну эпидемии коронавируса SARS СoV-2 в стране. Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи министерства Александр Пацеев в эфире телеканала «Беларусь 1», его цитирует портал TUT.by.

По словам представителя ведомства, в стране наблюдается рост числа заболевших COVID-2019, из этого следует, что новый этап распространения коронавируса уже начался. Точных данных он не предоставил. Пацеев подчеркнул, что система здравоохранения Белоруссии готова к этому, в больницах достаточно коек, аппаратов ИВЛ, медикаментов и средств индивидуальной защиты для персонала.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава, по данным на понедельник, 5 октября, в стране зафиксировано 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, прирост инфицированных по сравнению с предыдущим днем составил более 401 человек, всего за выходные вирус подтвердился у 1275 человек.

С 1 октября в Белоруссии начались испытания российской вакцины против вируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Россия профинансирует участие 100 добровольцев. В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в Минске и Витебске.

Витебск был одним из главных очагов заболеваемости COVID-19 в Белоруссии во время первой волны пандемии весной. Как писала «Лента.ру», местные врачи массово сообщали о переполненных больницах, нехватке средств защиты, отсутствии необходимых противоэпидемических мер. Официально власти страны не объявляли карантин, несмотря на многочисленные предупреждения международных организаций, таких как ООН и Всемирная организация здравоохранения, которые критиковали Белоруссию за недостаточное информирование граждан о ходе эпидемии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно выражал недовольство мерами безопасности, которые принимали другие страны, и называл сообщения об опасности пандемии «психозом». В частности, после того, как Россия по рекомендации ВОЗ закрыла границы, он назвал это «имперскими замашками» Москвы и «головотяпством».