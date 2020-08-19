Самолет Лукашенко полетел к границе с Россией и на полпути развернулся обратно

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые с начала протестов покинул Минск. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание The Bell.

По данным трекера полетов, президентский борт направился на восток, в сторону российской границы, однако на полпути развернулся и полетел обратно.

Уточняется, что после этого лайнер полчаса кружил над Минском, прежде чем пойти на посадку в аэропорту белорусской столицы. Официальных комментариев по этому поводу белорусская сторона не давала. Лукашенко сегодня проводил заседание совбеза и селекторное совещание с губернаторами.

Ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не намерен бежать из Белоруссии. «Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», — сказал он и подчеркнул, что это несвойственно его характеру и убеждениям.