Лукашенко отказался бежать из Белоруссии в любом случае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался бежать из страны в любом случае. Трансляция интервью главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступна на YouTube.

«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», — сказал он и подчеркнул, что это не свойственно его характеру и убеждениям. Лукашенко пообещал, что никогда не побежит со своей земли.

Он порассуждал, что в китайский городах для жизни неподходящий климат, а в Москве нечего делать без денег: «А у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить как [бывший президент Украины Виктор] Янукович».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию.

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