МВД Белоруссии пообещало стрелять в «поднявших руку с заточкой» протестующих

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков пообещал, что силовики будут стрелять в протестующих, поднявших на них руку с заточкой, передает Tut.by.

Огнестрельное оружие применят к любому «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов», заявил Карпенков в интервью государственному телевидению.

«Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», — заверил начальник ГУБОПиК.

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Ранее КГБ Белоруссии заявил, что участники оппозиционных акций готовят провокации. Их целью является дестабилизация обстановки в стране и «инспирация протестной активности в студенческих и трудовых коллективах».

12 октября МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. Первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.

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