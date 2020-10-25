В Минске начались проблемы с мобильным интернетом

Проблемы с мобильным интернетом начались в Минске перед акцией протеста. Об этом сообщает «Наша Нiва».

Уточняется, что сеть LTE практически не работает, загрузка данных не происходит и через 3G. Из-за этого интернет-страницы открываются либо с опозданием, либо не открываются вовсе.

Та же ситуация наблюдается с мессенджерами.

Материалы по теме «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины? Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги

Проблемы с мобильной связью и интернетом происходят в Минске каждое воскресенье, когда оппозиция устраивает наиболее масштабные акции протеста. В сентябре оператор А1 сообщал, что мобильный интернет был ограничен «в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ранее в воскресенье в центр Минска стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости. Большая колонна техники силовиков проехала по проспекту в направлении центра около 10:40 по московскому времени (совпадает с местным).

25 октября истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Эти результаты стали причиной массовых протестов, которые не прекращаются до сих пор.