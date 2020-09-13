Власти Белоруссии потребовали ограничить мобильный интернет на время протестов

Жительница Минска на одной из улиц города

Власти Белоруссии потребовали снизить пропускную способность мобильного интернета в Минске на время протестов. Об этом сообщил белорусский оператор А1 в своем Twitter-аккаунте.

Как говорится в сообщении, мобильный интернет был ограничен «в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов». «Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — отметили в компании.

О восстановлении связи жителям Белоруссии пообещали сообщить, как только это будет возможно.

Ранее в воскресенье сообщалось, что к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику — около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости в Минске.

Протестующие в Белоруссии уже больше месяца требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных президентских выборов.