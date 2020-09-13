В рамках очередной акции протестующие в Минске двинулись к элитному кварталу чиновников, силовики выставили там усиленное оцепление со спецтехникой. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 13 сентября.

«Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним — прямиком в Дрозды!» — цитирует анонс акции «Марш героев: идем на Дрозды» портал nv.ua.

Ранее в воскресенье сообщалось, что к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику — около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости в Минске.

Позже появились сообщения о первых задержаниях. На видео, опубликованном в Telegram-канале Onliner показано, как возле отеля «Ренессанс» в Минске силовики в масках задерживают девушек и перетаскивают в служебную машину. При этом они кричат и умоляют, чтобы из отпустили.

Протестующие в Белоруссии уже больше месяца требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных президентских выборов.

В микрорайоне Дрозды располагается Дипломатический городок, где находится резиденция Лукашенко. Как пишет портал REALT.BY, Дипгородок возник на карте Минска в середине 2000-х, и там живет вся политическая верхушка и бизнес-элита республики.

«Будучи режимным объектом, поселок огорожен бетонным забором с колючей проволокой. Попасть внутрь можно только через контрольно-пропускной пункт с постовым военным и гаишником», — говорится в публикации от 2015 года.