Украина сообщила об усилении охраны границы с Белоруссией

В Госпогранслужбе Украины раскрыли и назвали технику, которая была поставлена на границе с Белоруссией во время усиления охраны. Об этом в воскресенье, 13 сентября, пишет РИА Новости.

В украинском пограничном ведомстве сообщили, что самолеты и беспилотники занимаются контролем целостности территории с неба, а военные катера Safe Boat 27 — с воды. Кроме того, постоянно задействованы пограничники с собаками, автомобили, также ведется наблюдение с технических постов.

«Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц», — пояснили в Госпогранслужбе Украины.

Правоохранительные органы Украины собирают всю информацию с постов охраны, для этого есть также оперативно-разыскной блок, участковые инспекторы-пограничники, задействовано и большое количество пограничных нарядов.

Участок границы двух стран проходит по пяти областям Украины. Его протяженность составляет около тысячи километров.

9 сентября власти Украины пообещали жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ со стороны белорусских или российских спецслужб. При этом украинские граждане должны «протянуть руку помощи народу Беларуси», в связи с чем въезд белорусам не ограничили. «Мы считаем, что сейчас более важно поддержать народ Беларуси, тех, кто покидает страну в связи с репрессиями, нарушением прав человека», — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.