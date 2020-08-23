В Белоруссии ограничили скорость интернета по требованию властей

Белорусский оператор мобильной связи А1 сообщил о том, что по требованию государственных органов он ограничил пропускную способность своей 3G-сети на территории Минска. Соответствующее заявление представители компании опубликовали на официальном сайте.

В компании отметили, что причиной для снижения скорости интернета в некоторых районах столицы Белоруссии стала необходимость обеспечить государственную безопасность.Там также добавили, что исполнение требований властей приводит к падению скорости передачи данных.

Ранее власти Белоруссии ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. При входе на запрещенные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с «законом о СМИ» республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако интернет-провайдеры могут ознакомиться с ним.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Активисты требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.