На протестах в Белоруссии задержали более 100 человек

Во время протестных акций в Белоруссии задержали более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Список, опубликованный на сайте организации, обновляется. Среди задержанных, по данным правозащитного центра, есть жители Минска, Гродно, Бреста, Гомеля, Витебска и других городов. На момент публикации заметки в список внесены данные о 145 задержанных, из них десять человек отпустили.

В воскресенье в Минске проходит марш оппозиции. Утром в центр города стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Кроме того, автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

Сообщалось, что при разгоне акции силовики взрывали светошумовые гранаты и стреляли по людям резиновыми пулями. Ранение получили как минимум два человека.

25 октября истек срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.