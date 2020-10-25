Силовики взорвали светошумовые гранаты на акции протеста в Минске. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram.

На кадрах видны взрывы, а также бегущие по улице люди.

Уточняется, что около десяти гранат взорвались на улице Орловской. Telegram-канал «Наша Нiва» пишет, что в результате взрывов пострадал человек — у него повреждено колено.

«Новая газета» в свою очередь сообщает, что при разгоне акции силовики стреляли по людям резиновыми пулями. Ранение получил как минимум один человек.

Тем временем полицейские начали задерживать «агрессивно настроенных участников акции», передает ТАСС.

В воскресенье в Минске проходит традиционный марш оппозиции. Утром в центр города стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Кроме того, автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

25 октября истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.