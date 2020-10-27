В Белоруссии задержали россиянку из «Ельцин-центра»

Руководителя интернет-проектов Президентского центра Б. Н. Ельцина («Ельцин-центра») россиянку Марину Петрушко задержали в белорусском городе Барановичи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмилу Телень.

«Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине — в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке (...) Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение», — заявила Телень. Она добавила, что посольство и консульство России поставлены в известность о сложившейся ситуации.

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Адвокат задержанной Антон Гашинский сообщил, что девушка находится в изоляторе временного содержания. Ей вменяется статья 23.34 белорусского Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Суд, по словам Гашинского, может состояться 27 или 28 октября.

26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки. В Минске начались акции протеста, на которые силовики ответили жесткими задержаниями. На ряде заводов рабочие собрались, чтобы обсудить ситуацию, однако производство нигде остановлено не было. На день закрылись некоторые частные предприятия.

25 октября истек срок ультиматума, который Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы Лукашенко ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

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