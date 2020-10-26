Жесткие задержания протестующих в Минске сняли на видео

Задержание протестующих, стоявших в цепи солидарности на Кальварийской улице в Минске, сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале новостного портала Tut.by.

Жесткие задержания начались также во время проведения студенческого марша в районе площади Якуба Колоса и проспекта Независимости.

Правозащитники из центра «Весна» сообщили имена 37 граждан, задержанных в Белоруссии 26 октября. Список обновляется.

Ранее 26 октября сообщалось, что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. В частности, в них принимают участие студенты из Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.