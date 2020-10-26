Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео

В Белоруссии стартовали акции солидарности студентов различных вузов. Видеозаписи доступны в Telegram-канале Tut.by.

В главном корпусе Белорусского государственного университета (БГУ) в 8:15 началась сидячая забастовка. В ней принимают участие около 100 человек.

На собственную акцию также вышли студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В этой связи Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.