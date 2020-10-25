Власти Белоруссии сообщили о нападении протестующих на отделение милиции

Власти Белоруссии сообщили о том, что демонстранты напали на отделение милиции во время протестной акции. Об этом рассказал начальник минской милиции Иван Кубраков, его выступление публикует Telegram-канал госагентства БЕЛТА.

По его словам, протестующие закидали камнями Центральное РУВД столицы и служебный транспорт сотрудников милиции. Кубраков подчеркнул, что для пресечения противоправных действий сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства и физическую силу.

В воскресенье в Минске проходит марш оппозиции. Утром в центр города стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Кроме того, автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

Сообщалось, что при разгоне акции силовики взрывали светошумовые гранаты и стреляли по людям резиновыми пулями. Ранение получили как минимум два человека, более 100 демонстрантов были задержаны.

25 октября истек срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.