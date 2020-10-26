Тихановская призвала всех белорусов поддержать забастовку

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала всех белорусов поддержать «народную забастовку». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, белорусы делают следующий шаг к свободе, прекращению насилия и новым президентским выборам.

«Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день», — заявила она.

Тихановская добавила, что забастовка государственных предприятий является рычагом экономического давления, тогда как частных компаний — проявлением солидарности каждого с каждым. «Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении», — считает политик.

25 октября истек срок ультиматума, который Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.

В этой связи Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.