Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что студенческие митинги начинают принимать «неприкрытые формы агрессии и хамства», сообщает БЕЛТА.

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на призывы к всеобщей забастовке, учебный процесс в большинстве вузов не нарушен, однако в отдельных учебных заведениях наблюдаются «попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».

В Минобразования пригрозили студентам «всеми необходимыми нормативно-правовыми мерами», которые помогут остановить попытки дестабилизации обстановки в вузах.

26 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих не меняются на протяжении третьего месяца: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков. Глава государства настаивает, что ОМОН действовал и действует в рамках законодательных норм, и отказывается признавать издевательства над заключенными.

Наряду с рабочими крупнейших предприятий страны, таких как Минский тракторный завод или «Гродно Азот», забастовку поддержали студенты. Как сообщает TUT.by в Telegram-канале, толпа молодых людей вышла на митинг от дверей Белорусского госуниверситета (БГУ), в главном корпусе вуза прошла популярная у студентов сидячая забастовка. Кроме того, учащиеся присоединились к маршу пенсионеров в центре Минска.

25 сентября во время воскресного общего марша протестующих силовики начали взрывать светошумовые гранаты, чтобы разогнать шествие. В Минске задержали порядка 100 человек. Ряд СМИ сообщил, что бойцы ОМОН снова начали применять и резиновые пули, в результате несколько протестующих пострадали. Силовые задержания в Белоруссии прекратились после жестких разгонов первых протестов после президентских выборов в августе до конца сентября. В октябре сотрудники милиции снова начали использовать спецсредства.