Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили центр Минска

Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили проспект Независимости в Минске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал новостного издания Tut.by.

Многотысячная колонна идет в сторону площади Победы. Одновременно студенческая акция проходит у одного из корпусов Белорусского государственного университета (БГУ).

По данным РИА Новости, в центр Минска сейчас направляется колонна силовиков из Уручья.

Ранее 26 октября сообщалось, что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.