Белоруска убежала от трех омоновцев и попала на видео

Студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке, начали задерживать в центре Минска. Некоторым из протестующих удалось убежать, они попали на видео. Ролик опубликовал в Telegram-канале издания Onliner.

На кадрах видно, как девушка убежала от трех омоновцев, не дав себя задержать на проспекте Независимости.

Правозащитники из центра «Весна» сообщают, что сотрудниками правоохранительных органов на данный момент задержаны как минимум 155 человек.

Ранее сообщалось, что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минского государственного лингвистического университета (МГЛИ) и некоторых других вузов. Одновременно в центре столицы проходит массовая акция студентов и пенсионеров.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.