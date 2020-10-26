На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста

На крупных заводах Белоруссии с утра 26 октября начались акции протеста и забастовки, пишет издание Tut.by. Возле предприятий дежурят силовики.

На заводе по производству холодильников «Атланта» и Минском тракторном заводе началось шествие рабочих, забастовку устроили инженеры «Белкоммунмаша». Также сообщается об остановке основных цехов Минского электротехнического завода и кузнечного цеха Минского автомобильного завод. Работники «Гродно Азота» стали собираться на территории предприятия.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.

Ранее акции протеста начались в ряде вузов Белоруссии. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку. Известно о жестких задержаниях.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.