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12:44, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак заявила о вопиющей наглости Трампа

Собчак назвала наглым Трампа после его звонков главе ФИФА из-за футболиста Балогуна
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала наглым президента США Дональда Трампа, после того как тот вмешался в ситуацию с дисквалификацией нападающего американской сборной по футболу Фоларина Балогуна и позвонил главе ФИФА с просьбой пересмотреть это решение. Мнением Собчак поделилась в Telegram.

Журналистка с иронией заявила, что Трамп нравится ей из-за своей «вопиющей и безоглядной наглости номенклатурного рок-н-ролльщика». «Вы можете представить, чтобы любой другой президент настолько наплевал на протокол, приличия, статус и все остальное, чтобы звонить и решать вопросики в международном спорте?» — задалась она вопросом.

Собчак также предположила, что президенту США сойдет с рук вмешательство в ситуацию с дисквалификацией футболиста. «Одни страны у нас для мирового правопорядка равнее прочих, не так ли?» — с сарказмом подытожила она.

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Ранее стали известны подробности разговора Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино из-за американского форварда. Инфантино заявил, что не давал никаких обещаний президенту США во время их телефонного разговора.

5 июля сообщалось, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Позднее стало известно, что Трамп сам позвонил Инфантино, чтобы попросить главу управляющего органа мирового футбола пересмотреть решение об удалении игрока.

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