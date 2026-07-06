Раскрыты подробности о подорвавшемся на мине в центре российского города чиновнике

Хинштейн: Подорвавшийся на мине в центре Рыльска глава района Ковальчук работает из палаты

Подорвавшийся на мине в центре Рыльска глава района Владимир Ковальчук продолжает работать из больничной палаты. Подробности о состоянии российского чиновника раскрыл губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«С утра с ним сегодня вновь разговаривал, голос бодрый, торопится скорее выписаться», — обозначил глава региона.

Хинштейн назвал чиновника наглядным примером для работы во власти.

«То есть даже будучи раненым, Ковальчук все равно продолжает выполнять свою работу, находясь в больничной палате», — заключил он.

О подрыве машины с чиновниками на мине в центре Рыльска стало известно утром 3 июля. В автомобиле находились два человека — Ковальчук в качестве пассажира, а за рулем был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он также был ранен. Пострадали еще два чиновника, которые в момент происшествия стояли на крыльце близлежащего здания, их задело взрывной волной.