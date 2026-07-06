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Забота о себе
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12:36, 6 июля 2026Забота о себе

Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Люди, работающие в сфере медицины, рассказали о ментальных заболеваниях, которые считают самыми страшными. Своим опытом врачи поделились на форуме Reddit.

Пользователь, представившийся нейропсихологом, напомнил о болезни, которая диагностирована у голливудского актера Брюса Уиллиса. В комментарии он перечислил несколько форм деменции.

На ум приходят первичная прогрессирующая афазия (ППА), задняя атрофия коры головного мозга и прогрессирующий надъядерный паралич. ППА — это то, чем болеет Брюс Уиллис. Это более ранняя форма слабоумия, которая начинается с незначительных речевых затруднений и стремительно усугубляется. Люди на ранних стадиях обычно все понимают, и именно это делает ситуацию такой пугающей

MrPhilLashioпользователь Reddit

Работница отделения неотложной помощи призналась, что не видела ничего страшнее шизофрении.

Шизофрения может заставить женщину носить в бюстгальтере пять неживых щенков и думать, что она воспитывает их. Я видела людей, которые считали, что они боги, а мы — их последователи

KC-15пользовательница Reddit
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В свою очередь, школьный психолог указал на ментальные проблемы, которые не видны с первого взгляда, но меняют всю жизнь человека — он имел в виду посттравматическое стрессовое расстройство у детей, переживших сексуализированное насилие.

Это слишком распространенное явление и в высшей степени душераздирающее. Жестокое обращение во всех его формах всегда будет мешать последующей жизни ребенка и его развитию. Все, что я слышал от детей, не дает мне покоя и является отражением того, как общество подвело их. Думаю, эта травма, с которой я сталкиваюсь каждый день, чаще всего тоже вызвана психическим заболеванием, только больны не сами пострадавшие, а их насильники

Sweaty-Power-549пользователь Reddit

Ранее врачи рассказали о связанных со здоровьем трендах, которые считают самыми пугающими. Так, пользователь, работающий семейным терапевтом, признался, что обеспокоен тенденцией пациентов первым делом наводить справки в интернете.

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