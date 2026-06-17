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Забота о себе
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12:35, 17 июня 2026Забота о себе

Врачи назвали наиболее пугающие тренды в отношении пациентов к здоровью

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые работают в сфере медицины, рассказали о связанных со здоровьем трендах, которые считают самыми пугающими. Своим опытом врачи поделились на форуме Reddit.

Так, пользователь, работающий семейным терапевтом, признался, что обеспокоен тенденцией пациентов первым делом наводить справки в интернете и самостоятельно назначать себе препараты, которые им рекомендуют онлайн-врачи и популярные блогеры. При этом на приемах у врача многие из них не рассказывают, что принимают эти препараты.

У меня были пациенты, которые говорили мне, что принимают только лекарства от артериального давления, которые я им прописываю, а потом выяснялось, что они также принимают тестостерон, виагру, «Оземпик» и все подряд. Из-за этого очень сложно давать какие-либо медицинские советы

drewmanaпользователь Reddit

Другая пользовательница, представившаяся медработником, призналась, что обеспокоена тем, что молодые люди очень мало двигаются.

Число молодых людей, у которых из-за малоподвижного образа жизни возникают проблемы со здоровьем, которые можно предотвратить, намного выше, чем многие думают. Сидение целый день становится новым видом курения с точки зрения того, какой вред это наносит здоровью

mallowkissesпользовательница Reddit
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По словам еще одного медработника, его очень пугает то, что люди сегодня мало спят и стараются компенсировать дефицит сна энергетиками.

Пугают энергетические напитки как средство ежедневного выживания и то, что люди воспринимают трех- или четырехчасовой сон как просто свою черту характера. Организм не создан для того, чтобы вечно питаться этой комбинацией

peachydevilsпользователь Reddit

Ранее медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Девушка, представившаяся медсестрой, рассказала о пациенте, с которым общалась перед операцией — ему нельзя было есть, но он был весь в крошках.

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