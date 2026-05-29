12:36, 29 мая 2026

Врачи вспомнили о случаях самого очевидного вранья пациентов

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom  

Медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Своим опытом врачи и медсестры поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Девушка, представившаяся медсестрой, вспомнила о пациенте, с которым общалась перед операцией. Мужчина лежал на своей больничной кровати.

Я спросила, ел ли он что-нибудь сегодня, и он ответил «нет». Когда я указала на то, что он весь покрыт остатками еды, крошками, рисом, пациент начал собирать еду у себя с груди и есть ее

Dysmenorrheaпользовательница Reddit

Другой пользователь рассказал об опыте работы терапевтом во время пандемии коронавируса. С помощью платформы телемедицины он связался с пациентом, у которого поинтересовался, употребляет ли тот алкоголь — и мужчина заявил, что давно бросил пить.

Он сидел на кровати, окруженный бутылками из-под пива и ликера. Некоторые были полупустыми, большинство — совсем пустыми. Также я заметил несколько стаканов с остатками пива. Когда я указал на это, пациент объяснил, что это было всего один раз — у него якобы был день рождения. Пришлось признаться, что я смотрю в его карту и вижу: день рождения был примерно 10 месяцев назад

jrpg8255пользователь Reddit
Немало комментариев были посвящены и обману о курении.

Классическая ложь — говорит, что не курит, а запах сигарет обжигает мне нос и глаза. «Мой сосед по комнате курит», — оправдываются они, демонстрируя испачканные никотином ногти

MissBellyпользовательница Reddit

Ранее медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.

