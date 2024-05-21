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21:07, 21 мая 2024Забота о себе

Врачи и медсестры вспомнили о самых грустных последних словах пациентов

Фото: Unsplash

Медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Своим опытом врачи и медсестры поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.

Лучшая фраза была в доме престарелых. Мы знали, что этому старику осталось недолго, у него не было семьи, так что мы по очереди сидели с ним. Он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Такой чудесный день. Не дайте этому его испортить». Это был действительно великолепный весенний день, а через пять минут его не стало. Самую грустную фразу сказала одна леди в хосписе. Она повторяла: «Пусть сначала соберутся все! Пусть сначала соберутся все!» У нее был сын, от которого она отказалась много лет назад. Его пытались отыскать, но безуспешно. Она ушла, рыдая о своем мальчике

Waterproof_soapпользовательница Reddit

Другая пользовательница рассказала, с какой фразой обратился один из ее пациентов к своей дочери.

«Милая, прости, но мне пора идти»

Wooden-Emotion-9875пользовательница Reddit
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Еще один врач вспомнил о мужчине, который жалел, что не может рассказать свои тайны.

«Я хочу всем все рассказать, но не могу». Паниковал, был накачан морфином. Никаких страшных тайн, просто много нерассказанного

mindfecesпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни. Теперь он не может ей сознаться, как ему это нравится.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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