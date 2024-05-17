Женатые мужчины обсудили самые тщательно скрываемые от партнерш секреты

Мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Свои сокровенные тайны женатые люди обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни. Теперь он не может признаться ей в том, как ему это нравится.

Я не спал лучше, чем сейчас, с тех пор, как она начала супергромко храпеть много лет назад. Когда мы выздоровеем, я не знаю, смогу ли снова спать с ней в одной комнате c_c_c__combobreaker пользователь Reddit

Другой мужчина рассказал, что скрывает, как его однажды обидели слова партнерши, с которой они воспитывают ее детей от первого брака.

Не говорю ей, что я едва с ней не развелся и понадобились годы, чтобы ее простить, когда она сказала: «Ты не родитель, тебе не понять». Я годы потратил, воспитывая ее детей как своих YYC-Fiend пользователь Reddit

Однако не все тайны могут разрушить отношения — иногда они просто касаются милых привычек, которые позволяют мужчинам строить личное пространство.

Отправляясь за продуктами, я часто покупаю себе куриные бедрышки гриль с пылу с жару и съедаю их на лавочке в парке по дороге домой, как бездомный пещерный человек. Не знаю почему, но мне нравится этот тайный ритуал Sternsson пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, посылавшие откровенные фото не тем адресатам, раскрыли последствия своих ошибок. Некоторые рассказали, что получатели их случайных интимных снимков сделали вид, что ничего не произошло.