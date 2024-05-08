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02:01, 8 мая 2024Забота о себе

Женщины и мужчины раскрыли последствия отправленных по ошибке интимных фото

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Мужчины и женщины, посылавшие откровенные фото не тем адресатам, раскрыли последствия своих ошибок. Опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые рассказали, что получатели их случайных интимных фото сделали вид, что ничего не произошло.

Однажды, когда телефон был в кармане, я послала клиенту несколько голых фото со связыванием, которые мы делали с партнером. Они ушли с какой-то тарабарщиной вместо текста, и потом я послала еще несколько сообщений со случайными знаками, чтобы фото ушли повыше. Чуть позже в этот день я встретилась с этим клиентом в суде, он был с женой, и мы сделали вид, что ничего не было

judostrugglesnugglesпользовательница

Другие отметили, что люди, получившие снимки, шутили о случившемся.

Я случайно послал клиенту по электронной почте свои портреты в трусах-боксерах. У него была та же фамилия, что у моей девушки, и почтовый ящик автоматически подставил его контакт вместо ее. Вслед я послал извинение. Он ничего не сказал. Но потом мы встретились лично, он похлопал меня по плечу и сказал своим сотрудникам, что я смелый парень

7homпользователь Reddit
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Некоторые пользователи столкнулись с забавной реакцией со стороны родственников, случайно получивших интимных фото.

Моя старшая сестра хотела послать кому-то свои нюдсы, но случайно запостила их на свою страницу и отметила человека, которому они предназначались. Наша тетушка написала: «Если бы я выглядела так, я бы сделала то же». Если что, это было фото ануса

jazzmaunпользовательница Reddit

Ранее пользователи сети, лишенные секса, рассказали о своих чувствах, связанных с созерцанием чужой интимной жизни. Многие люди признались, что им не хватает не секса как такового, а чувства близости.

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      Александра Лисица
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