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05:00, 3 мая 2024Забота о себе

Лишенные секса люди рассказали о своих переживаниях из-за чужой интимной жизни

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети, лишенные секса, рассказали о своих чувствах, связанных с созерцанием чужой интимной жизни. Своими переживаниями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие люди рассказали, что им не хватает не секса как такового, а чувства близости.

Я не завидую сексу. Только нежности: объятиям, тому, что кто-то был бы рад меня видеть

JoggingGodпользователь Reddit

К черту секс, без обычных объятий сильно хуже, чем без него

rmpumperпользователь Reddit

Другие комментаторы, думая о чужих интимных отношениях, печалятся, потому что считают, что недостойны любви.

Я то саркастично думаю: «Ну круто им», то честно и жалко признаюсь себе: «Если бы рядом со мной был хоть кто-то». Меня опустошает мысль, что я недостойна любви вообще. Это долгая и депрессивная история

Bright_Oven_2676пользовательница Reddit
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Для некоторых лишенных секса людей невыносимыми становятся телесериалы, в которых есть сексуальные сцены.

Посмотрела пять серий «Игры престолов» и из-за секс-сцен выключила. Да, правда, я завидую, особенно учитывая, что у меня есть бойфренд, который секса вообще не хочет. Завидую и чувствую себя несовершенной

livv3ssпользовательница Reddit

Ранее люди, которые вступали в интимные отношения с друзьями, поделились опытом. Многие признались, что после интимной близости дружба была разрушена.

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      Александра Лисица
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