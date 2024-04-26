Мужчины и женщины рассказали об опыте секса с друзьями

Женщины и мужчины, которые вступали в интимные отношения с друзьями, поделились опытом. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие признались, что после интимной близости дружба была разрушена.

Мы стали все меньше общаться. Я потерял интерес, потому что она внезапно начала отвечать односложно, дистанцироваться. Но до того все было прекрасно. Я пару раз написал ей, чтобы проверить, может, она была в плохом настроении. Потом перестал писать. А до того она писала и звонила, я тоже MyStationIsAbandoned пользователь Reddit

Другие же после близости понимали, что на самом деле хотят серьезных отношений.

Мы влюбились. Начали встречаться. Съехались. Теперь мы женаты, в сентябре будет десять лет. Я готовлю ужин. Наверное, вечером посмотрим что-нибудь глупое или страшное на YouTube, погуляем. Мне нужно напомнить ему посмотреть отели, которые я выбрала для нашего отпуска, поискать подарки для наших мам ко Дню матери. И мы все еще влюблены друг в друга cuntpunt2000 пользовательница Reddit

В то же время некоторые рассказали о последствиях, которые не были связаны с изменением отношения друг к другу.

Во время ковида она пошла на свингерскую вечеринку. Я поймал ковид из-за секс-пати, на которую даже не попал. Все еще злюсь Kalos9990 пользователь Reddit

Ранее женщины, которые столкнулись с неожиданными для них особенностями послеродового периода, поделились своим опытом на Reddit. Одним из самых популярных комментариев стало воспоминание одной из женщин, как после родов внутренние органы заняли привычное место.