Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 26 апреля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали об опыте секса с друзьями

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины, которые вступали в интимные отношения с друзьями, поделились опытом. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие признались, что после интимной близости дружба была разрушена.

Мы стали все меньше общаться. Я потерял интерес, потому что она внезапно начала отвечать односложно, дистанцироваться. Но до того все было прекрасно. Я пару раз написал ей, чтобы проверить, может, она была в плохом настроении. Потом перестал писать. А до того она писала и звонила, я тоже

MyStationIsAbandonedпользователь Reddit

Другие же после близости понимали, что на самом деле хотят серьезных отношений.

Мы влюбились. Начали встречаться. Съехались. Теперь мы женаты, в сентябре будет десять лет. Я готовлю ужин. Наверное, вечером посмотрим что-нибудь глупое или страшное на YouTube, погуляем. Мне нужно напомнить ему посмотреть отели, которые я выбрала для нашего отпуска, поискать подарки для наших мам ко Дню матери. И мы все еще влюблены друг в друга

cuntpunt2000пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В то же время некоторые рассказали о последствиях, которые не были связаны с изменением отношения друг к другу.

Во время ковида она пошла на свингерскую вечеринку. Я поймал ковид из-за секс-пати, на которую даже не попал. Все еще злюсь

Kalos9990пользователь Reddit

Ранее женщины, которые столкнулись с неожиданными для них особенностями послеродового периода, поделились своим опытом на Reddit. Одним из самых популярных комментариев стало воспоминание одной из женщин, как после родов внутренние органы заняли привычное место.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи. Что известно о массовой расправе и кто ее совершил?

      МИД Китая предостерег Вашингтон от пересечения красных линий

      В Конгрессе пообещали больше не давать денег украинцам

      В Китае заявили о стабилизации отношений с США

      Нью-йоркский дом Фрэнка Синатры впервые за полвека выставили на продажу

      Женщина подала в суд на полицейских за поиск наркотиков у нее во влагалище

      Мужчины и женщины рассказали об опыте секса с друзьями

      Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе»

      Продажи iPhone упали до рекордного уровня

      Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше