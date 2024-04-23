Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 23 апреля 2024Забота о себе

Женщины рассказали о самых секретных последствиях родов

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Женщины, которые столкнулись с неожиданными для них особенностями послеродового периода, поделились своим опытом. О самых секретных последствиях родов они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стало воспоминание одной из женщин, как после родов внутренние органы заняли привычное место.

Когда впервые встаешь после родов, все кишки делают ВЖУХ вниз

danawc76пользовательница Reddit

Другие женщины рассказали, что во время родов у них сломался копчик.

Я не понимала, почему так некомфортно сидеть в первую неделю после родов. Когда пожаловалась гинекологу, та предположила, что я могла сломать копчик. Годами у меня были простреливающие боли там, я сидела на работе на специальной подушечке

lightningusagiпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Женщины также поделились историями о неожиданном воздействии на организм всплеска гормонов и связанными с этим тремором или обострением фобий. В некоторых случаях всплеск гормонов провоцировал опасные заболевания.

Рак... Гормоны срываются с цепи и могут спровоцировать рак. Так случилось с моими матерью и сестрой, и сестра проиграла борьбу

Visual-Perception429пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Для многих причиной разрыва помолвки стала измена партнера и ложь.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Прогноз властей по курсу рубля назвали необъяснимым

      Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

      Женщины рассказали о самых секретных последствиях родов

      Найдена змея величиной с автобус

      В российском регионе нашли древние поселения

      Российская девушка-боец ММА рассказала о тестах на беременность в UFC

      В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше