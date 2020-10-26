КГБ Белоруссии уличил протестующих в терроризме

Некоторые инциденты во время объявленной протестующими всеобщей забастовки в Белоруссии можно квалифицировать как терроризм. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ страны Константин Бычек, передает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

Бычек рассказал, что протестующих уличили в экстремистских деяниях, например, в замыкании цепи на разных участках железной дороги, что могло привести к катастрофе. Кроме того, правоохранители нашли под древком установленного в Гомеле протестного бело-красно-белого флага заложенную мину-ловушку, которая должна была сработать при попытке силовиков или коммунальщиков убрать флаг.

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Также Бычек упомянул вероятную попытку захвата здания Центрального РУВД в Минске в минувшее воскресенье, когда протестующие якобы забросали отделение камнями, после чего силовики применили светошумовые гранаты. «Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами», — считает представитель КГБ.

26 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, к ней присоединились студенты и работники крупнейших предприятий. Требования протестующих не меняются на протяжении третьего месяца: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков.

Днем ранее на традиционном воскресном марше противников действующей власти ОМОНовцы применяли светошумовые гранаты против людей и стреляли резиновыми пулями, есть пострадавшие. Силовые задержания в Белоруссии прекратились после жестких разгонов первых протестов после президентских выборов в августе до конца сентября. В октябре сотрудники милиции снова начали использовать спецсредства. Лукашенко настаивает, что ОМОН действовал и действует в рамках законодательных норм, и отказывается признавать многочисленные издевательства над заключенными.