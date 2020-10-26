Белоруссия отказала во въезде сотням иностранцев спортивного телосложения

Сотрудники пограничной службы Белоруссии отказали во въезде в страну сотням иностранцев спортивного телосложения. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, пишет РИА Новости.

Так, в страну не смогли въехать 595 «крепких молодых людей» с территории Украины, Польши и Литвы. По словам Бычковского, они не смогли пояснить или подтвердить цель своего визита. На уточняющие вопросы они не смогли дать ответ либо начинали путаться.

Официальный представитель ведомства отметил, что в таких случаях пограничники могут не пустить иностранцев в страну. Бычковский добавил, что люди из указанных стран продолжают въезжать в Белоруссию, движение на границе не прекращалось, но есть «небольшая доля» людей, которым отказано во въезде.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. Протесты проходят среди студентов и сотрудников крупных заводов Белоруссии.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах.