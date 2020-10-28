Глава МВД Белоруссии рассказал о «заплывших жиром» мозгах протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев назвал протестующих «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», передает РИА Новости.

По его словам, участники несанкционированных акций сами не понимают, против чего протестуют. Глава МВД рассказал, что демонстранты не знают, что такое парламентская или президентская республика, а также не знакомы с конституцией страны или ее положениями.

При этом министр подчеркнул, что его подчиненные — «в основном спокойные и толерантные люди», которые всегда серьезно готовятся к массовым протестам.

Ранее Караев заявил, что белорусские спецслужбы пресекли въезд в страну около тысячи иностранных инструкторов, которые должны были обучить радикалов для силового противостояния на протестах. По словам министра, инструкторами были «крепкие молодые люди», они пытались въехать преимущественно с территории Украины, Польши и Литвы.

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Ряд крупных предприятий уже столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков. Лукашенко не считает, что победил на выборах президента в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».