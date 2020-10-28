Белорусская оппозиция решила взять на себя «антикризисное управление»

Белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры — Национального антикризисного управления (НАУ), которая будет призвана решать возникающие перед страной задачи в случае ухода действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Павел Латушко, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, пояснил, что цель нового органа — достижение стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

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Политик пояснил, что НАУ возьмет на себя различные задачи, «стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству».

Ожидается, что руководить новым органом оппозиции будет сам Латушко. Он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и Координационного совета «выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие».

Команда новой оппозиционной структуры в настоящее время формируется.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».