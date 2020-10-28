Белорус попытался поджечь флаг, не смог и был найден прокурором

В Жлобине будут судить 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в надругательстве над государственным флагом Белоруссии. Об этом сообщает Tut.by.

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Инцидент произошел 15 сентября у Дворца культуры металлургов. Мужчина поднялся на флагшток и сорвал с него флаг. Затем пытался его поджечь, но не смог, поэтому разорвал полотнище и выбросил его в расположенный неподалеку водоем.

Вскоре мужчина был найден сотрудниками прокуратуры. Против него возбудили уголовное дело. Во время следственных действий он признал свою вину и возместил ущерб. Теперь жлобинчанина ждет суд.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».