Лукашенко назвал источник финансирования бастующих на заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал источник финансирования рабочих заводов, наиболее активно выступающих за забастовку на предприятиях страны. Об этом он заявил в ходе совещания, передает РИА Новости.

По его словам, наиболее активные бастующие получают финансирование из-за рубежа. «Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что бастующие на заводе «проплачены». «Им до сих пор платят из Польши, Литвы», — подчеркнул Лукашенко.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. В этот день на крупных заводах Белоруссии начались акции протеста и забастовки.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Тихановская набрала 10 процентов голосов, Лукашенко — 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.