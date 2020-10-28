В Белоруссии рассказали о тысяче иностранных инструкторов для радикалов

Белорусские спецслужбы пресекли въезд в страну около тысячи иностранных инструкторов, которые должны были обучить радикалов для силового противостояния на протестах. Об этом рассказал глава МВД Юрий Караев в интервью, размещенном в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

«Такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть. Начинающих террористов (...) мы уже легко обнаруживаем и нейтрализуем в зародыше», — отметил он и поблагодарил коллег из Госпогранкомитета за работу.

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По словам Караева, инструкторами были «крепкие молодые люди», они пытались въехать преимущественно с территории Украины, Польши и Литвы. «В основном они (участники протестов — прим. «Ленты.ру») теперь уже сами себя обучают в Telegram-каналах, чатах. Там они списываются и организовывают такие "уличные банды Нью-Йорка"», — пояснил он.

Также глава МВД Белоруссии назвал условия применения боевого оружия против протестующих. По его словам, это возможно в случае диверсий и нападения на силовиков, поскольку протестное движение радикализировалось. Ранее о росте экстремистских проявлений среди участников митингов заявили и в Генпрокуратуре, а КГБ Белоруссии сообщало, что противники действующей власти начали готовить диверсии организованными преступными группами, например, подкладывать мины-ловушки или портить железную дорогу.

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Ряд крупных предприятий уже столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков. Лукашенко не считает, что победил на выборах президента в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».