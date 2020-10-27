Стало известно о личном приказе Лукашенко на разгон митинга 25 октября в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал приказ на разгон митинга в Минске 25 октября, когда силовики применяли спецсредства против протестующих. Об этом стало известно после эфира совещания Лукашенко, который появился в эфире телеканала «Беларусь 1». Фрагмент видеозаписи опубликован в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца Kotsnews.

«Когда преступается красная линия, власть должна реагировать», — подчеркнул президент. Он также отметил, что у митингующих не получилось «создать картинку» и прорваться в центр, который был блокирован.

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Затем, по словам Лукашенко, протестующие пошли на спальные районы, из-за чего многие жители были напуганы. «Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции? Это был мой приказ [пресечь акцию протеста], чтобы обезопасить людей», — пояснил белорусский лидер.

Он также обвинил протестующих во взломе чужих квартир и проникновении в них. По словам Лукашенко, милиции буквально пришлось «вытаскивать» их из чужого жилья. Президент подчеркнул, что подобные действия митингующих нетерпимы.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.