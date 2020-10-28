В Белоруссии назвали условия применения боевого оружия против протестующих

МВД Белоруссии готово к использованию боевого оружия на протестах. Условия его применения назвал руководитель ведомства Юрий Караев в интервью которое разместил «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале.

«Диверсии, теракты, нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств, от физической силы до боевого оружия», — сказал глава МВД и подчеркнул, что протестное движение в последнее время радикализировалось. «Зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем», — добавил он.

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Караев также заявил, что экстремизмом на протестах занимаются очень разные люди — спортсмены, футбольные фанаты, анархисты, любители компьютерных игр. «Спектр очень большой и тех, кто осознает последствия, и тех, кто совсем не представляет, что с ним будет и физически, и юридически, и как он свою жизнь в дальнейшем покалечит или прекратит», — пояснил министр.

Ранее о росте радикальных настроений и экстремизма среди участников митингов заявила и Генпрокуратура Белоруссии. Ведомство ведет около 500 уголовных расследований о правонарушениях во время массовых мероприятий и отметило, что участились случаи нападения на силовиков. При этом ни одна жалоба на насилие со стороны правоохранителей до сих пор не прошла проверку, добавили там.

27 октября президент Александр Лукашенко объявил, что против Белоруссии ведется террористическая война по нескольким направлениям. Это была отсылка к заявлению КГБ о том, что протестующие начали заниматься экстремизмом и готовить диверсии организованными преступными группами.

С 26 октября в Белоруссии начался новый всплеск протестной активности после того, как одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку в ответ на игнорирование ее ультиматума. Содержание ультиматума не отличалось от требований недовольных белорусов, с которыми они выходят на протесты уже почти три месяца: отставка руководства страны, прекращение насилия и освобождение задержанных на митингах. Лукашенко неоднократно заявлял, что не пойдет на уступки оппозиции, считает жесткие действия ОМОНа против недовольных правомерными и называл фейками сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными.