Лукашенко дал клятву «на излете президентской жизни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания дал клятву, что важнейшие вопросы в стране будут решаться волей народа. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Все будет так (и конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — заявил Лукашенко.

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Президент назвал Всебелорусское народное собрание особой формой народовластия и призвал закрепить его статус в конституции. Кроме того, он заявил, что делегатами собрания должны стать «представители абсолютно всех слоев общества» — это необходимо, чтобы обеспечить диалог о выборе будущего развития страны.

20 октября Лукашенко пообещал, что власти не будут принимать решений по важным вопросам, не посоветовавшись с народом. «Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана», — сказал он.

В августе президент допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция: «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!»