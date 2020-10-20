Лукашенко пообещал повести Белоруссию в НАТО по решению народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что власти не будут принимать решений по важным вопросам, не посоветовавшись с народом. Об этом пишет БЕЛТА.

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти "протестуны", — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана», — заявил Лукашенко. Он добавил, что власти готовы выполнить желание народа и повести его в мирное и спокойное будущее.

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Лукашенко отметил, что не собирается принимать новую конституцию «через обман». «Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать», — резюмировал глава государства.

В августе Лукашенко заявил, что новые выборы в Белоруссии могут пройти, но только после принятия обновленной конституции. Также он говорил, что готов поделиться президентскими полномочиями с другими органами власти.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Белорусы, не согласные с результатами, массово вышли на улицы. Акции протеста продолжаются до сих пор.