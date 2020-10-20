Оппозиционер заявил о готовности Лукашенко ограничить число президентских сроков

Белорусский политолог, координатор по сбору подписей за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико Юрий Воскресенский в интервью Tut.by заявил о готовности президента Александра Лукашенко ограничить в рамках законодательства число президентских сроков.

Воскресенский участвовал во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. «Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел», — рассказал политолог.

По его словам, Лукашенко также дал слово участникам круглого стола, что «наелся президентства», и нынешний срок будет для него последним. «Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», — отметил Воскресенский.

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Юрий Воскресенский координировал сбор подписей за Бабарико в Первомайском районе Минска. В июне экс-главу Белгазпромбанка арестовали по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.

Еще один претендент на президентский пост, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был допущен к выборам и покинул страну. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали кандидатуру Светланы Тихановской — жены арестованного блогера Сергея Тихановского.

Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые жестко разгонялись. В августе телевидение показало запись допроса Воскресенского, который на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».

В начале октября Лукашенко встретился с некоторыми арестованными оппозиционерами, после этого часть из них отпустили из-под стражи.

В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, на котором, по официальным данным, большинство избирателей поддержало отмену ограничений на число президентских сроков.