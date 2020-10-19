Политтехнолога Собчак отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Политтехнолог Виталий Шкляров, задержанный в Белоруссии в конце июля, освобожден из СИЗО после встречи с президентом Александром Лукашенко, которая состоялась 10 октября в Комитете государственной безопасности (КГБ). Об этом пишет Tut.by в своем Telegram-канале.

Ему изменили меру пресечения. Шклярова отпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.

Виталий Шкляров был задержан в июле 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвинуть кандидатуру на президентских выборах и никогда не работал на него.

Шкляров — уроженец Гомеля, проживал в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов против 10 процентов у Светланы Тихановской. Со дня объявления результатов в Белоруссии не прекращаются протесты.