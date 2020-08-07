Задержанному в Белоруссии политтехнологу Собчак предъявили обвинение

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в 2018 году, предъявили обвинение, сообщает Tut.by.

Шклярова обвиняют по части 1 статьи 342 УК Белоруссии — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.

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Наказание по данной статье предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. По словам адвоката, Шкляров пожаловался, что администрация СИЗО оказывает на него давление, придирается и регулярно угрожает отправить в карцер. Например, ему предъявляли претензии за то, что он не побрился.

«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей — в камере нет телевизора — и жалуется на ухудшение здоровья», — добавил Гашинский.

Шклярова задержали 29 июля. В тот же день в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Минск обвинил их в намерении организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.

Белорусское телевидение утверждало, что Шкляров работал с блогером Сергеем Тихановским. Последний хотел баллотироваться в президенты, но в данный момент находится под арестом. Кандидатом на выборах зарегистрировали его жену Светлану.