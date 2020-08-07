Задержанному в Белоруссии политтехнологу Собчак предъявили обвинение

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в 2018 году, предъявили обвинение, сообщает Tut.by.
Шклярова обвиняют по части 1 статьи 342 УК Белоруссии — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.
Наказание по данной статье предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. По словам адвоката, Шкляров пожаловался, что администрация СИЗО оказывает на него давление, придирается и регулярно угрожает отправить в карцер. Например, ему предъявляли претензии за то, что он не побрился.
«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей — в камере нет телевизора — и жалуется на ухудшение здоровья», — добавил Гашинский.
Шклярова задержали 29 июля. В тот же день в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Минск обвинил их в намерении организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.
Белорусское телевидение утверждало, что Шкляров работал с блогером Сергеем Тихановским. Последний хотел баллотироваться в президенты, но в данный момент находится под арестом. Кандидатом на выборах зарегистрировали его жену Светлану.