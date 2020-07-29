В Белоруссии задержали политтехнолога Собчак

В Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в предвыборной гонке 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал «ОНТ».

Как утверждает канал, Шкляров работал на выборах в США, когда главой государства стал Барак Обама. Со ссылкой на спецслужбы издание сообщает, что политтехнолог консультировал администраторов различных сообществ в соцсетях под общим названием «Страна для жизни».

«По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение», — цитирует «ОНТ» агентство.

«Страна для жизни» — это видеоблог Сергея Тихановского, который пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии, однако был задержан. Сейчас в гонке участвует его жена Светлана Тихановская.

Ранее Тихановская говорила, что не снимется в выборов в обмен на освобождение своего супруга из СИЗО. «На данный момент я не обменяю мужа на семь миллионов белорусов (число избирателей в стране — прим. «Ленты.ру»)», — заявила кандидат. Она также выступила против союза с Россией и подчеркнула, что Минску нужны обычные межгосударственные связи и суверенитет.