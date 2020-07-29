Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали в ЦИК

Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом на своей странице в Facebook сообщил политик Сергей Черечень.

«Завтра в 08:55 всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра», — написал он, не уточнив, на какое мероприятие приглашены претенденты на пост главы государства.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Ранее 29 июля стало известно, что в Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.