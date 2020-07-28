Главная соперница Лукашенко оценила возможность снятия кандидатуры с выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на освобождение из СИЗО ее супруга, видеоблогера Сергея Тихановского. Об этом главная соперница президента Александра Лукашенко заявила в интервью «Еврорадио».

«Вопрос уже не только в Сергее сейчас. (...) Тем, что выйдет Сергей, я осчастливлю двоих человек — себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановской и Тихановскому... Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили (...), что я пойду до победы, до конца», — оценила возможность снятия своей кандидатуры с выборов Тихановская.

Она отметила, что ее муж не позволил бы этого сделать. «И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на семь миллионов белорусов (число избирателей в стране — прим. «Ленты.ру»)», — заявила политик.

Ранее муж Светланы, блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако против него было возбуждено два уголовных дела.

Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США. Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политзаключенным.

В июле против Тихановского было открыто производство также по статье 191 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») на основании заявления председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидии Ермошиной. Поводом стало заявление блогера о том, что он планирует провести пикет возле ее дома и зайти к ней «в гости».