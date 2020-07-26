Муж соперницы Лукашенко попал на «Миротворец»

Арестованный белорусский блогер Сергей Тихановский, муж соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской, попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Tut.by.

Тихановского, который сам пытался баллотироваться в президенты Белоруссии, внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и участие в попытках «легализовать оккупацию» Крыма. По данным авторов сайта, в 2018 году блогер посетил полуостров.

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Тихановский арестован по обвинению в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК. Еще один претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Третий участник избирательной гонки, Валерий Цепкало, бежал в Россию от преследований. Как и Бабарико, ему отказали в регистрации кандидатом. Штабы Бабарико и Цепкало объединились для поддержки Светланы Тихановской.

На «Миротворце» публикуют информацию о людях, которых авторы ресурса считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала власти закрыть сайт.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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