Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова прокомментировала встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко со своими политическими оппонентами, которая состоялась 10 октября в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает ее пресс-служба на своей странице в Facebook.

Колесникова считает, что никакого диалога оппозиции с властью в нынешней ситуации быть не может. По ее мнению, переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены, считает политик.

«Такой шаг показывает слабость действующей власти. К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», — говорится в опубликованном комментарии.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали, среди прочих, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в Конституцию.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов против 10 процентов у Светланы Тихановской. После объявления результатов в стране не прекращаются протесты.